امتحانات بالتابلت بدون إنترنت.. 7 رسائل جديدة من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية

خلال الساعات الأخيرة أدلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعدة تصريحات مهمة بشأن امتحانات الثانوية العامة.



وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم:



مفاجأة للطلاب الأول والثاني الثانوي:



كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مفاجأة لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي والمقرر عقد امتحانات لهم خلال شهري أبريل ومايو المقبل ورقيا.



وأوضحت الوزارة أنه يعتبر الطالب ناجح اذا حصل علي تقدير عام أكثر من ضعيف.



واضافت: الطالب الذي واجهته مشكلة في امتحان الفصل الدراسي الاول يعتبر اجتياز في المادة التي تعثر فيها.

انعقاد الامتحان ورقيا:



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل النتيجة النهائية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي والمقرر عقد امتحانات ورقية لهم في أبريل المقبل.



في هذه الحالة يعقد امتحان تكميلي:



وأكدت الوزارة أن تكون نتيجة الطالب اجتياز ولا تحسب له أي درجات في حالة إتمام الامتحان وإذا تغيب الطالب بعذر قهري يقبله مدير الإدارة أو تعرض لمشكلة تقنية.



وتابعت أنه في حالة عدم الاجتياز يعقد له امتحان تكميلي قبل الامتحانات المقرر عقدها في مايو وابريل بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن ثلاث مواد في اليوم الواحد.



نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي:



أما عن نتيجة التيرم الثاني قالت الوزارة تمثل ١٠٠٪؜ من الدرجة العظمي للمادة وتحسب من خلال متوسط الدرجات الحاصل عليها الطالب في الامتحان الذي سيعقد في شهري أبريل ومايو.



توزيع ورقة بديلا للكتاب المدرسي:



وأشارت وزارة التربية والتعليم يزود كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الاساسية لكل مادة وتكون من اعداد المركز القومي للامتحانات وتقوم المدرسة بتوزيعها علي الطلاب للاستعانة بها اثناء عقد الامتحانات لتكون بديلا عن اصطحاب الكتاب المدرسي.



سر عدم امتحانات بالمنازل:



وصرح الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه "لن تنعقد امتحانات الترم الثاني للصفين الأول والثانى الثانوى من المنزل، لأن امتحان المنازل سيكون مسرحًا للغش الجماعى بما يخل بتكافؤ الفرص، ويفقد الامتحان من مضمونة وكلنا نعلم ذلك جيدا.



وأضاف الوزير الامتحان من المنزل ممكن لو كان هدفه تدريبي، أو كانت ظروف الجائحة تحول تماما دون الحضور إلى المدرسة، ولكنه ليس حلا مثاليا، طالما أن الكثيرين ما يزالوا يلجأون للتحايل على الامتحان".



وأضاف وزير التربية والتعليم: "لو التزم الجميع بالاعتماد على النفس، وتفهم المجتمع التعليمي خطورة الغش، لكان ممكنا الاعتماد على الامتحانات من المنزل وبإذن الله نصل جميعا لهذه الثقافة من احترام العمل والتعلم وإدراك أن الغش جريمة فى حق صاحبها وحق الآخرين".





لا توجد علاقة بين الثانوية العامة وامتحانات النقل:

شدد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على عدم وجود علاقة بين امتحانات الثانوية العامة بامتحانات سنوات النقل، مطالبا بعدم الإسقاط عليها" لأنها مختلفة تماما عن ما يتم للصفين الأول والثاني الثانوي".



امتحانات الثانوية العامة بالتابلت بدون إنترنت:



وقال وزير التربية والتعليم "امتحانات الثانوية العامة إلكترونية في المدارس بالتابلت وبالكتاب والمراجع المتوفرة على الجهاز، ولكن لن يمكن الولوج إلى الإنترنت من خلال التابلت أثناء الامتحان".





