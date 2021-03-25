لهذا السبب.. فادي خفاجه يعتذر عن استكمال تصوير مشاهده بمسلسل " قصر النيل "







أعلن الفنان فادي خفاجة منذ قليل عن عدم استكمال تصوير مشاهده بمسلسل" قصر النيل " وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك".



نشر فادي خفاجة صورة له من كواليس تصوير المسلسل، وعلق عليها قائلاً :"أسف لكل أفراد مسلسل قصر النيل، يموت المعلم ولا يتعلم".





وأضاف فادي خفاجة :"صورت مشاهد وجيت الإمارات لمسلسل آخر وفجأة اتقفل في بلدنا التانية الدخول والخروج، ومقدرتش اكمل مسلسل كنت اتمني شوط فيه ".



واختتم فادي خفاجة كلامه بتوجيه الشكر لكل كاست المسلسل ونقيب الممثلين أشرف ذكي.





المسلسل من إخراج خالد مرعي، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وبطولة دينا الشربيني، ريهام عبدالغفور، أحمد مجدي، صلاح عبدالله، محمد محمود عبدالعزيز، أحمد خالد صالح، محمد حاتم، نبيل عيسى، عمر السعيد، ناردين فرج، مريم الخشت، محمود البزاوي، سامي مغاوري