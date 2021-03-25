قبل الإعلان الرسمي.. تشكيل منتخب مصر الأقرب لمواجهة كينيا فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية





يحل اليوم منتخب مصر ضيف ثقيل على كينيا ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية فى لقاء يرغب الفراعنة فى تحقيق نقطة للصعود رسميًا للكان المقبلة 2022.





واستقر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول على التشكيل الذي سيواجه به منتخب كينيا ولكن ما زال حتي الأن الإختلاف فقط على مركز الظهير الأيسر فى اختلاف بين أحمد أيمن منصور وعبدالله جمعة.





التشكيل الأقرب لمنتخب مصر أمام كينيا:-





حراسة المرمى: محمد الشناوي





خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمود حمدي الونش، أحمد.حجازي، محمد هانى





خط الوسط: طارق حامد، محمد النني





خط الوسط المهاجم: محمود حسن تريزيجيه، محمد مجدي أفشة، محمد صلاح





خط الهجوم: مصطفى محمد





وكان المنتخب الوطني حقق الفوز على توجو ذهابًا وإيابًا ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية ليبقي له نقطة واحدة للصعود لكأس الأمم الإفريقية.