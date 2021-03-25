عاجل.. وفاة نجم لاتسيو الإيطالي بعد حادث اليم

ذكرت وسائل إعلام محلية أن لاعب منتخب إيطاليا للشباب لكرة القدم دانييل غويريني، توفي عن عمر 19 عاماً في حادث سير في روما أمس الأربعاء.









وقضى غويريني، الذي مثل منتخب إيطاليا تحت 15 و16 عاماً، فترات في أندية فيورنتينا وتورينو وسبال قبل العودة إلى لاتسيو، الذي بدأ معه مسيرته، في يناير (كانون الثاني) الماضي ولعب لفريق الشباب بالنادي.









وقال لاتسيو على تويتر: "لا زلنا نشعر بالصدمة، الرئيس وفرق الرجال والسيدات بالنادي تلتف حول عائلة الشاب دانييل غويريني".









كما عبر فيورنتينا، الذي كان غويريني عضواً بأكاديميته في موسمي 2018-2019 و2019-2020، عن صدمته فور علمه بوفاة لاعبه السابق.









وقال: "تعازي الرئيس كوميسو والجميع بالنادي لعائلة غويريني في هذه الأوقات الصعبة".