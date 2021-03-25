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ننشر نص تقرير لجان البرلمان حول مشروع قانون تعديل الأحكام الخاصة بالقطن

الخميس 25/مارس/2021 - 03:03 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلسته العامة، الإثنين المُقبل، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنتي الزراعة والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.

ويهدف مشروع القانون إلى تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كافة مراحل تداول القطن، وضبط الأداء في دورة تداول القطن بما يؤدى إلى النهوض به، والحفاظ على حقوق الدولة فى تحصيل استحقاقاتها.

كما يهدف مشروع القانون إلى بسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل للتأكد من تسجيلها لكميات وأصناف ورتب القطن في السجلات المُعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أية أقطان للمغازل لكونها لا تحصل على بطاقات البيانات المُشار إليها.

وكان قد وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مشروع القانون نهائيًا في جلسته العامة، وإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

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