"مياه أسيوط": نسبة تغطية الصرف الصحي بالمحافظة ستقفز الفترة المقبلة (فيديو)

قال المهندس محمد صلاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، إنه تم توفير تمويلات غير طبيعية خلال الستة سنوات الماضية لرفع كفاءة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.



وأشار "صلاح"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، إلى أنه تم تخصيص 150 مليون جنيه لمشروعات المياه، و160 مليون جنيه لمشروعات الصرف الصحي، لافتا إلى أنهم يعملون على مد الشبكات للمناطق المحرومة من الخدمات.



وأضاف أنه تم توفير مولدات كهرباء بمحطات المياه لاستمرار المياه حال انقطاع التيار الكهربائي، منوها بأن نسبة تغطية الصرف الصحي ستقفز بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

