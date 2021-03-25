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"الصحة" السعودية: تسجيل 482 حالة إصابة بكورونا

الخميس 25/مارس/2021 - 03:13 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيل 482 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

 

وأكدت الصحة السعودية، تعافي 360 حالة من فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.


وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.


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