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تتعلق بالجامعات الخاصة والأهلية وبرامج الدراسات العليا.. قرارات جديدة لـ"التعليم العالي"

الخميس 25/مارس/2021 - 03:14 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا لقطاع التعليم الجامعي، سواء في الجامعات الحكومية، أو في الجامعات الخاصة والأهلية، سعيا إلى تحسين جودة التعليم الذي يتلقاه الطلبة، بما يؤهلهم لسوق العمل سواء في مصر أو خارجها.

ويتجلى الاهتمام المصري بالتعليم العالي والبحث العلمي، من خلال المشروعات التي يجري تنفيذها، والتي تستهدف تطوير الجامعات ومنشآتها، وإنشاء جامعات جديدة، بالإضافة إلى إنشاء فروع لتلك الجامعات، إذ تستهدف وزارة التعليم العالي، والبحث العلمي، أن تكون هناك جامعة حكومية واحدة على الأقل بكل محافظة، كما تستهدف الوزارة أن تكون في مصر 100 جامعة بحلول عام 2030.

وتسعى الوزارة إلى إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة، بمناطق شرق بورسعيد، و6 أكتوبر، وبرج العرب، والأقصر الجديدة "طيبة"، وأسيوط، وسمنود بمحافظة الغربية، في إطار خطة تستهدف إيجاد مسار تعليمي جديد من التعليم الفني يوازي المسار الجامعي، ويساهم في ضخ الفنيين والتكنولوجيين المهرة في مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات.

وإلى جانب الجامعات الحكومية، تحظى الجامعات الخاصة والأهلية باهتمام من قبل الوزارة، حتى تتكامل كل عناصر منظومة التعليم الجامعي، بما يعود بالنفع على قطاع التعليم العالي بشكل عام.

وفي هذا السياق، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، تقريرا مقدما من الدكتور محمد حلمي الغر، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، بشأن الكليات التي بدأت الدراسة بها في مرحلة البكالوريوس ببعض الجامعات الخاصة والأهلية، وكذلك البرامج الجديدة بالدراسات العليا.

وأشار التقرير إلى صدور قرارات وزارية ببدء الدراسة بمرحلة البكالوريوس في 6 كليات، ترصدها "الفجر" فيما يلي من سطور:

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على أن يتم بدء الدراسة بها اعتبارا من العام الجامعي 2021 - 2022.

- كلية طب وجراحة الفم والأسنان وكلية العلاج الطبيعي بجامعة سفنكس، على أن يتم بدء الدراسة بكلية العلاج الطبيعي اعتبارا من العام الجامعي 2021 - 2022.

- كلية الطب البشرى بجامعة حورس، بدأت الدراسة بها فى الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 - 2021.

- كلية إدارة الأعمال بجامعة دراية، بدأت الدراسة بها فى الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 - 2021.

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بجامعة بدر.

كما صدرت قرارات وزارية لعدد من البرامج تتمثل في:

- برامج دراسات عليا بكلية الطب البشرى (دبلوم - ماجستير)، وماجستير بكلية الآثار والإرشاد السياحي، وماجستير طب الفم والأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

- برامج دراسات عليا بكلية الطب البشرى (دبلوم - ماجستير)، وماجستير العلوم الصيدلية تخصص العقاقير بكلية الصيدلة، وماجستير اللغة الإنجليزية شعبتي اللغويات والآداب بقسم اللغة الإنجليزية بكلية اللغات والترجمة بجامعة 6 أكتوبر.

- برنامج دبلوم اليقظة الدوائية بكلية العلوم الصيدلية والصناعات الدوائية، ماجستير العلوم الصيدلية بكلية العلوم الصيدلية والصناعات الدوائية، دكتوراة الفلسفة في العلوم الصيدلية تخصص الصيدلانيات بجامعة المستقبل.

- برامج الماجستير بكلية طب الفم والأسنان، وماجستير في العلوم الصيدلية تخصص الصيدلانيات والتقنية الصيدلية بجامعة فاروس.

- برامج دراسات عليا في كلية إدارة الأعمال (دبلوم - ماجستير)، مرحلة الدكتوراة بكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب (دبلوم - ماجستير) بجامعة النيل.

- برنامج الماجستير البينى بين كليتي المعلومات والحاسبات، وكلية إدارة الأعمال بجامعة مصر الدولية.

- برامج الماجستير في العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة البريطانية.

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