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مجلس "الأثقال" في انعقاد مستمر استعدادًا لعودة النشاط المحلي

الخميس 25/مارس/2021 - 03:16 م
بوابة الفجر
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أكد محمود محجوب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شئون اتحاد رفع الأثقال، خلال تصريحات خاصة لـ"وان ثري" أن مجلس الإدارة في انعقاد مستمر ومتواصل لمناقشة كيفية عود النشاط الرياضي المحلي.

وأضاف "محجوب" أن النشاط المحلي سيكون هو البذرة التي يعمل الاتحاد على رعايتها حتى نعود للمشاركة والمنافسة في البطولات الدولية والعالمية.

وكانت اللجنة المؤقتة لإدارة شئون اتحاد رفع الأثقال قد حددت 18 يونيو المقبل موعدًا لإقامة بطولة الجمهورية للكبار وتحت 20 سنة، فيما ستقام بطولة الجمهورية للناشئين تحت 15 و17 سنة يوم 17 مايو المقبل، في ظل رغبة اللجنة لعودة النشاط والحياة للعبة من جديد.

وأوضح "محجوب" أن هدف اللجنة المؤقتة حاليًا هو عودة عجلة الحياة لرياضة رفع الأثقال ولم شمل أسرة اللعبة وفتح خط للتصالح وتقارب وجهات نظر مع الجبهات المعارضة من أجل رياضة رفع الأثقال المصرية.

وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من: هاني شيخون وإيمان محمود وأحمد عبد الموجود وكوثر السعيد ووفاء محمود وحسين فتحي، حيث إن هذه اللجنة ستستمر حتى إنتهاء أولمبياد طوكيو 2021.

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