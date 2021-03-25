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بحضور وزير المالية.. "اقتصادية الشيوخ" تناقش قانون الصكوك السيادية

الخميس 25/مارس/2021 - 03:19 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور هاني سري الدين، اجتماعًا لها، اليوم، لمناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن الدولة تسعى لتحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل، والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال عدة وسائل منها " تخفيض فاتورة خدمة الدين، وزيادة عمر محفظة الدين، واستحداث اليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير الياته، وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم اصدارها بالعملة المحلية بالعملات الاجنبية.

ولتحقيق الأهداف المشار اليها أعد المشروع ليجيز لوزارة المالية بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة إصدار صكوك سيادية وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، فضلًا عن أن تطبيقها يؤدي الى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية باعتبار أن الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع وتصدر طبقا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الاسلامية وذلك يؤدي الى اشتراك طائفة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات في الاصدارات الحكومية الحالية من الاوراق المالية وأدوات الدين.

وورد المشروع في مادتي إصدار بخلاف مادة النشر و22 مادة، وتضمنت المادة الاولي من مواد الاصدار حكمًا مفاده: سريان أحكام المشروع في شأن الصكوك السيادية مع عدم سريان أحكام أي قانون اخر يتعارض مع أحكامه.

وأناطت المادة الثانية من مواد الاصدار برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للمشروع بناء على عرض وزير المالية وبعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية ولجنة الرقابة المنصوص عليها بموجب أحكام هذا المشروع.

وورد القانون في ستة فصول تتضمن الفصل الأول الأحكام العامة، وتضمنت المادة الاولي التعريفات للألفاظ والعبارات المستخدمة في المشروع، كما حددت المادة الثانية المختص بإصدار الصكوك السيادية باستئثار وزارة المالية مع بيان كيفية استخدام حصيلة الاصدار.

و أوردت المادة (3) شكل الصكوك السيادية وصفاتها ومواصفاتها، وأحالت المادة ٤ للائحة التنفيذية في تحديد صباغ اصدار الصكوك مع اشتراط صدورها باي من الضيف المتوافقة مع الشريعة الاسلامية.

و اخضعت المادة (5) عملية التصميم وتداول الصكوك السيادية واستردادها للضوابط الشرعية العبدالوهاب لجنة الرقابة وطبقا لنشرة الاصدار وأناطت بالشركة ذات الغرض الخاص الاختصاص بعملية التصكيك.

و نصت المادة (6) على سريان المعاملة الضريبية المقررة للأوراق المالية الحكومية على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها.

كما منحت المادة (7) لمالكي الصكوك السيادية جميع الحقوق والالتزامات المقررة للمنتفع بالأصول المتخذه اساسا لاصدار الصكوك.

و حددت المادتان (8) و(9) قواعد حفظ الصكوك السيادية التي تطرح داخل او خارج جمهورية مصر العربية، وبينت المادة (10) القواعد المترتبة على انتهاء كدة الصكوك السيادية.

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