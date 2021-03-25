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المؤلف محمود حمدان يعلن تعافيه من فيروس كورونا

الخميس 25/مارس/2021 - 03:26 م
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
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أعلن المؤلف محمود حمدان عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " ، تعافيه من فيروس كرونا


كتب محمود حمدان منشورا قائلا فيه : " شكرا من كل قلبي لكل اصحابي ، وحبايبي اللي وقفوا جمبي ، شكرا لكل الناس اللي كانت بتدعيلي " .


و أضاف قائلا " شكرا لكل الغالين اللي كانوا بيسالوا عليا باستمرار ومافيش كلام يوفي حقكم مكانكم بقي محفور في قلبي ولو طلبتوا عنيا مش هتستخسرها فيكوا ".

واختتم كلامه قائلا : " تجربه قاسيه وصعبه الحمدلله علي كل شيء" .


والجدير بالذكر ان محمود حمدان هو واحد من كتاب السيناريو الشباب الذين لهم كثير من الاعمال الناجحه ، ومن ابرز افلامه فيلم الديزل للنجم محمد رمضان

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