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عاجل.. السيسي يصدر تصريحا جديدا عن الأزمة الليبية

الخميس 25/مارس/2021 - 03:27 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وشدد الرئيس السيسي، على دعم مصر الكامل والمطلق للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا بكافة المجالات، وجميع المحافل الثنائية والإقليمية والدولية.

وأكد "السيسي"، ثبات الموقف المصري لتحقيق مصلحة الدولة الليبية، والحفاظ على وحدة أراضيها، واستعادة الأمن والاستقرار، وتمتعها بجيش وطني موحد، وإنهاء التدخلات الأجنبية، وخروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.

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