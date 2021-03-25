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البورصة تغلق تعاملات اليوم على أداء متباين لمؤشراتها
الخميس 25/مارس/2021 - 03:26 م
الفجر الاقتصادي
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أغلقت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات
جلسة اليوم الخميس نهاية جلسات الأسبوع، علي أداء متابين، مع صعود الأسهم القيادية بينا هبطت بشدة الأسهم
الصغيرة والمتوسطة.
وارتفع مؤشر "EGX30" بنسبة 1.57%، ليغلق عند مستوى 10870
نقطة، وهبط مؤشر "EGX50" بنسبة 0.45% ليغلق
عند مستوى 1951 نقطة، ,تراجع مؤشر الشركات
الصغيرة والمتوسطة "EGX70
متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 1842 نقطة، وهبط مؤشر "EGX100"، بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 2788
نقطة.
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