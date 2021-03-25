البورصة تغلق تعاملات اليوم على أداء متباين لمؤشراتها

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس نهاية جلسات الأسبوع، علي أداء متابين، مع صعود الأسهم القيادية بينا هبطت بشدة الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

وارتفع مؤشر "EGX30" بنسبة 1.57%، ليغلق عند مستوى 10870 نقطة، وهبط مؤشر "EGX50" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 1951 نقطة، ,تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "EGX70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 1842 نقطة، وهبط مؤشر "EGX100"، بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 2788 نقطة.