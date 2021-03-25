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البورصة تغلق تعاملات اليوم على أداء متباين لمؤشراتها

الخميس 25/مارس/2021 - 03:26 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أغلقت  مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس نهاية جلسات الأسبوع، علي أداء متابين،  مع صعود الأسهم القيادية بينا هبطت بشدة الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

 

 

وارتفع  مؤشر "EGX30" بنسبة 1.57%، ليغلق عند مستوى 10870 نقطة، وهبط مؤشر "EGX50" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 1951 نقطة، ,تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "EGX70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 1842 نقطة، وهبط مؤشر "EGX100"، بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 2788 نقطة.

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