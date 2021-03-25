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البريد المصري يشارك في منتدي تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية

الخميس 25/مارس/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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يشارك البريد المصري بوفد رفيع المستوي برئاسة الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد في منتدي "تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية" خلال الفترة من ٢٥ الي ٢٧ مارس بشرم الشيخ  وذلك تحت رعاية البنك المركزي المصري وبمشاركة صفوة الخبراء ورجال المصارف والمال والإقتصاد من ٣٥٠ مصرفاً.

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد ان مشاركة البريد المصري في مثل هذه المنتديات هي الاولي من نوعها بعد انضمامه لاتحاد المصارف العربية وذلك بهدف دعم خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي ومتابعة جميع التطوّرات المصرفية الدولية والتغيّرات والتحوّلات الإقليمية للمجتمع المصرفي لمواكبة قضايا الساعة على الساحتين العربية والعالمية وليكون البريد المصري ضمن التحرّك المصرفي المستقبلي بالاضافة الي مواكبة جميع التطورات المصرفية.

واوضح الدكتور شريف فاروق ان هذا المنتدي يحظي بأهمية كبري ومشاركة واسعة حيث انه سيناقش استراتيجية مكافحة عمليات غسيل الاموال و تمويل الارهاب والجرائم المالية بإستخدام الاساليب التكنولوجية بالاضافة الي العديد من الموضوعات حول دور السلطات الرقابية في مكافحة غسيل الاموال وحماية الانظمة التكنولوجية و استخدام الذكاء  الاصطناعي و الابتكارات و التقنيات المالية الحديثة و اثرها على مكافحة الجرائم المالية.

جدير بالذكر ان إتحاد المصارف العربية هو عضو لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك يرأسه الامين العام لجامعة الدول العربية، وهو منظمة إقليمية عربية منبثقة عن المنظّمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية .

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