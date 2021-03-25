الحكومة توضح حقيقة صرف منحة بقيمة 700 جنيه

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول تداول رابط جديد لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على "منحة رجال الأعمال" بقيمة 700 جنيه شهريًا .

وقال المركز انه تواصل مع وزارة القوى العاملة والتي نفت صحة الرابط المتداول لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على "منحة رجال الأعمال" بقيمة 700 جنيه شهريًا .

وكان قد نفي المركز ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تسريح العاملين بشركة مصر للطيران بالتزامن مع دمج الشركات التابعة لها ترشيدًا للنفقات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتسريح العاملين بشركة مصر للطيران بالتزامن مع دمج الشركات التابعة لها، مُوضحةً أن شركة مصر للطيران بصدد تنفيذ خطة لإعادة هيكلة الشركات التابعة لها وفقًا للمعايير العالمية، دون الاستغناء عن أي من العاملين بها، مُشددةً على أن الشركة تهدف لرفع كفاءة العاملين بها، مع الاحتفاظ بكامل حقوقهم ومستحقاتهم المالية.





