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إيران تسجل 1.8 مليون إصابة بفيروس كورونا

الخميس 25/مارس/2021 - 03:39 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في إيران، اليوم الخميس، 97 وفاة و7506 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

وأشارت الصحة الإيرانية، إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع في البلاد إلى 1.830 مليون.

 

وقد أفادت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 62142.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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