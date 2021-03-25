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حملة مكبرة لإزالة التعديات أسفل كوبري محرم بك بالإسكندرية

الخميس 25/مارس/2021 - 03:47 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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شنت محافظة الإسكندرية اليوم الخميس حملة واسعة على التعديات والاشغالات أسفل كوبري محرم بك بوسط المحافظة.

وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اللواء علاء يوسف رئيس حى وسط، بالإزالة الفورية للأكشاك المخالفة وجميع التعديات والإشغالات أسفل كوبري محرم بك والتي تعوق حركة المرور بالمنطقة، وذلك في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين.

وأكد محافظ الإسكندرية أن حملات إزالة التعديات والاشغالات مستمرة على مستوى الأحياء، مشددًا على التعامل بكل حزم وقوة مع كافة المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها.

من جانبه؛ قال اللواء علاء يوسف رئيس حى وسط؛ إنه تنفيذًا لتعليمات المحافظ يتم الآن شن حملة مكبرة بالتنسيق مع جميع الجهات التنفيذية المعنية لإزالة ورفع التعديات والأكشاك المخالفة، بالإضافة إلى إزالة أحد المنافذ التي تم إنشائها بدون ترخيص، موضحا أن تلك التعديات تعوق حركة المارة وتسبب تكدس وإزدحام في حركة المرور.
حملة مكبرة لإزالة التعديات أسفل كوبري محرم بك بالإسكندرية
حملة مكبرة لإزالة التعديات أسفل كوبري محرم بك بالإسكندرية
حملة مكبرة لإزالة التعديات أسفل كوبري محرم بك بالإسكندرية
حملة مكبرة لإزالة التعديات أسفل كوبري محرم بك بالإسكندرية
حملة مكبرة لإزالة التعديات أسفل كوبري محرم بك بالإسكندرية
حملة مكبرة لإزالة التعديات أسفل كوبري محرم بك بالإسكندرية

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