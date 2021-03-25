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عاجل.. مفاجآت كبرى في تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد كينيا

الخميس 25/مارس/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
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أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، تشكيل المنتخب الوطني لخوض مباراته اليوم ضد منتخب كينيا بالعاصمة نيروبي ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية


ويضم التشكيل كلاً من :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي.
خط الدفاع : أحمد حجازي - محمود  حمدي "الونش"- محمد هاني - أحمد أيمن منصور.
خط الوسط : طارق حامد- حمدي فتحي - محمد مجدي "افشه".
خط الهجوم : محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجية " مصطفي محمد 

ويجلس علي دكة البدلاء محمود عبدالرحيم "جنش " محمد النني  - علي جبر - عمر جابر - حسام حسن - مصطفي فتحي - احمد سيد زيزو- محمد شريف- عمرو السولية- محمد فاروق - ياسر إبراهيم - عبدالله جمعه

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