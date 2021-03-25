عاجل.. مفاجآت كبرى في تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد كينيا

أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، تشكيل المنتخب الوطني لخوض مباراته اليوم ضد منتخب كينيا بالعاصمة نيروبي ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية









ويضم التشكيل كلاً من :-





حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش"- محمد هاني - أحمد أيمن منصور.

خط الوسط : طارق حامد- حمدي فتحي - محمد مجدي "افشه".

خط الهجوم : محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجية " مصطفي محمد





ويجلس علي دكة البدلاء محمود عبدالرحيم "جنش " محمد النني - علي جبر - عمر جابر - حسام حسن - مصطفي فتحي - احمد سيد زيزو- محمد شريف- عمرو السولية- محمد فاروق - ياسر إبراهيم - عبدالله جمعه