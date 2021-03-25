بسبب علاقة محرمة.. استمرار حبس المتهمين بقتل شاب في الوراق



وكشفت تحقيقات نيابة الوراق، بشمال الجيزة، عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل شاب ويدعى "تامر.م" على يد اثنين وهما " طارق.ح" و" إسلام.س" بسبب شكهما في المجني عليه لإقامة علاقة غير شرعية مع زوجة المتهم الأول وشقيقه الثاني، حيث اعترفا أنهما ارتكبا الواقعة.



وأفادا في اعترافاتهما أمام النيابة، التي باشرها المستشار ماجد فهمي، وسكرتيره كريم سرحان، أنهما جعلا أحد أصدقاء المجني عليه يستدرجه لمكان الواقعة للتفاهم معه ولجعله يترك زوجة الأول وشقيقة المتهم الثاني، في حالهام ولا يتصل بهما ويقطع أي تواصل معهما.



واستمعت نيابة الوراق، لأقوال شاهد عيان على واقعة مقتل الشاب، قائلًا إنه يعرف المتهمين لعمله في المنطقة التي وقع بها الحادث، وفجأة كان المجني عليه جالسًا على القهوة واستدرج المتهمين المجني عليه للطريق الدائري بالوراق، والمتهم إسلام قام بتكبيل يديه والآخر سدد له طعنات متفرقة بالجسد.



وأضاف الشاهد في أقواله، أن المجني عليه سقط جثة هامدة على الأرض، وكان حينها هرب المتهمين، "شوفته غرقان في دمه وكنت بحاول أنقذه"، وبالفعل أحضرت توك توك وحملته به للذهاب لأقرب مستشفى.



وكشف التقرير الطبي المبدئي، في واقعة مقتل شاب على يد اثنين بالوراق، أن المتهمين سددا له طعنات متفرقة بالجسد، تصل إلى ٣ طعنات نافذة أسفل الصدر، وقطع في فروة الرأس.



وكشفت تحقيقات النيابة، بشمال الجيزة، تفاصيل مقتل شاب على يد اثنين على الطريق الدائري بالوراق، أن المتهمين أقدما على قتل المجني عليه، لشك الأول في زوجته أنها على علاقة بالمجني عليه، والثاني لعلمه بأن شقيقته على علاقة غير شرعية بالمجني عليه، فاستدرج المتهمين المجني عليه للطريق الدائري وقتلاه.



وأمرت نيابة الوراق، بحبس المتهمين بقتل الشاب، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.



وتلقى قسم شرطة الوراق، بلاغا يفيد مقتل شاب يبلغ من العمر ٣٣ عامًا نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض (مطواه)، بإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه يدعى "تامر.م"، قتل على أيدى اثنين ويدعوا " ط.ح" و"ا.س"، حيث سددا له عده طعنات أنهت حياته في الحال، لشكهما في معاشرة المجني عليه لزوجة الأول وشقيقة الثاني.



وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.



قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس المتهمين، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لقتلهما شابا بسبب شكهما به.