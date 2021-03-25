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بالأسماء.. وزارة التنمية المحلية تصدر قرارا بحركة تنقلات لعدد من القيادات

الخميس 25/مارس/2021 - 03:54 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن حركة محدودة لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وتضمنت تنقلات وتعيينات لـ7 قيادات محلية.

جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة لوزارة التنمية المحلية لأداء قيادات الإدارة المحلية بجميع محافظات الجمهورية بما يسهم في ضبط منظومة العمل المحلى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين للحصول على رضاهم.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن الحركة ضمت تعيين كل من مجدي عبدالحميد عناني من وظيفية رئيس مدينة شبرا الخيمة بالقليوبية في وظيفة سكرتيرًا عامًا لمحافظة الإسماعيلية، وتعيين اللواء أيمن محمد الشريف من وظيفة رئيس مدينة الأقصر لوظيفة سكرتير عام لمحافظة جنوب سيناء، كما شملت الحركة تعيين تامر سعيد محمد عياد من سكرتير عام الإسماعيلية إلى سكرتير عام محافظة قنا.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الحركة شملت أيضًا تعيين اللواء مجدي محمد الوصيف سكرتير عام مساعد جنوب سيناء في وظيفة سكرتير عام مساعد دمياط، ونقل اللواء هشام على الطويل من سكرتير عام مساعد البحر الأحمر إلى سكرتير عام مساعد جنوب سيناء وتعيين اللواء عاطف محمد وجدي من رئيس مدينة الغردقة بالبحر الأحمر إلى سكرتير عام مساعد محافظة البحر الأحمر، وتعيين طارق لطفى حسين من محافظة أسوان إلى رئيس مدينة الأقصر.

وشدد اللواء محمود شعراوي على أن الوزارة مستمرة في الدفع بالقيادات المحلية المتميزة للمناصب القيادية بالمحافظات ومحاسبة المقصرين لتشجيع باقي القيادات على التفاني في أداء العمل وخدمة المواطنين للحصول على رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الإدارة المحلية، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة تسعى لدفع العمل بالملفات التنموية الحيوية على أرض المحافظات وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء خاصة فى الملفات المهمة.


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