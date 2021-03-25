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وزير الخارجية الفرنسي: نعمل على انسحاب جميع المرتزقة من ليبيا

الخميس 25/مارس/2021 - 03:55 م
الخارجية الفرنسية
الخارجية الفرنسية
وكالات
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قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الخميس، إن بلاده تعمل على انسحاب جميع المرتزقة من ليبيا.

 

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي، في تصريحات صحفية نشرتها قناة سكاي نيوز عربية: "نحن هنا في طرابلس لنظهر مدى اهتمامنا بالملف الليبي".

 

دعا المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة، نيكولاس دي ريفيير، مجلس الأمن الدولي إلى تبني قرار "في أقرب وقت ممكن" بشأن وضع آلية لمراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا.

 

وقال في كلمته أمام المجلس اليوم الأربعاء: "يجب على المجلس أن يستجيب لمطالب الليبيين، وأن يتبنى دون مزيد من التأخير قرارا يأذن لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بنشر آلية فعالة وموثوقة لرصد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".

 

ونجحت جهود دبلوماسية في وقف الأعمال العسكرية وتوجت بتوقيع اللجنة العسكرية الليبية في جنيف برعاية الأمم المتحدة في 23 أكتوبر الماضي، اتفاقا لوقف إطلاق النار بشكل دائم في أنحاء البلاد.

 

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