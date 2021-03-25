كومان يستهدف ضم نجم البوندسليجا





أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس حاجة المدير الفني رونالد كومان لضم عنصر جديد لخط هجوم برشلونة خلال الموسم القادم.





وقالت صحيفة " بيلد الألمانية " أن برشلونة مهتم للغاية ومنفتح على فكرة ضم أندريه سيلفا مهاجم آينتراخت فرانكفورت خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





ونجح اللاعب في تقديم موسم مذهل للغاية مع فريقه الألماني حيث نجح في تسجيل إحدى وعشرين هدفاً خلال اربعة وعشرين مباراة مع فريقه الذي يحتل مركز متقدم في الدوري الألماني هذا الموسم.





يُذكر أن أندريه سيلفا سبق وأن لعب لإشبيلية في الدوري الاسباني بالإضافة إلى خوضه تجربه إحتراف في الكالتشيو من بوابة العملاق الإيطالي فريق نادي ميلان.