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المبادرة الرئاسية "نور حياة" تجري الكشف الطبي للعيون على 14 ألف مواطن خلال مارس

الخميس 25/مارس/2021 - 03:58 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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باشرت قوافل المبادرة الرئاسية نور حياة للكشف وعلاج مسببات ضعف وفقدان الإبصار، عملها في مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، وقريـة قاى بمحافظة بني سويف، ومركز طوخ بمحافظة القليوبية، ومركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وكفر سعد بمحافظة دمياط، وكفر سنباط بمحافظة الغربية، وجزيرة محروس بمحافظة سوهاج.

من جانبه قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن قوافل المبادرة الرئاسية تستقبل على مدار اليوم الخميس وغدا، 3500 مواطنا في السبع محافظات، وتجري كشف الرمد على المواطنين، على أن يتم تسليم المرضى العلاج من خلال الصيدلية الملحقة بكل قافلة، فضلا عن إجراء قياس النظارة الطبية طبقا لتشخيص الأطباء، وتحويل الحالات المتطلبة عمليات المياه البيضاء إلى المستشفيات التابعة للمبادرة بكل محافظة.

وأضاف أن الصندوق نظم 4 قوافل خلال الشهر الجاري قدمت الخدمة الطبية لنحو 14 ألف مواطن خلال الشهر الجاري في 12 محافظة، وتم صرف العلاج لـ 4200 مريض وتسليم 7000 نظارة طبية.. وإجراء 700 عملية مياه بيضاء، مشيرا إلى أن المبادرة تعمل على توفير الخدمة الصحية المميزة للمواطنين الأولى بالرعاية بالتنسيق مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وطبقا لقواعد البيانات الواردة من مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل بالمبادرة، وكذا الحالات الواردة عبر الصفحة الرسمية للصندوق على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لافتا إلى أن الصندوق يعمل على تحقيق التكامل بين البرامج والخدمات التي يوفرها في مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية، ومختلف المشروعات المنفذة من خلال المشروع القومي لتطوير الريف المصري.

وأوضح عبد الفتاح أن الصندوق ينفذ المبادرة من خلال التنسيق مع منظمة الصحة العالمية، لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين البالغين وتلاميذ المرحلة الابتدائية، لإجراء الكشف المبكر عن هذه المسببات وتوفير العلاج والعمليات الجراحية للمرضى فضلا عن توفير مليون نظارة طبية لتلاميذ المرحلة الابتدائية في المدارس الحكومية مجانا

يذكر أن الصندوق قام بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات في مبادرة نور حياة رقم 037037- مبادرة نور حياة، كما يستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118.

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