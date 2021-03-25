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لمجابهة الموجة الثالثة.. الصحة تتوسع في حملات تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا

الخميس 25/مارس/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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في ضوء استعدادات وزارة الصحة المكثفة، لمجابهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، فقد قررت زيادة عدد مراكز تلقي اللقاحات والتوسع في حملات تطعيم المواطنين.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن تحركات وزارة الصحة للتوسع في حملات تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا.

التوسع في حملات تطعيم المواطنين
تكثف وزارة الصحة، تحركاتها للتوسع في حملات تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا، التي تسهم إلى حد كبير في تخفيف أو منع مضاعفات المرض مع توفير حماية من العدوى وهو ما يقلل الإصابات، ضمن استعداداتها لمجابهة الموجة الثالثة التي تجتاح معظم دول أوروبا.

زيادة مراكز تلقي لقاحات كورونا
وفي إطار التوسع في مراكز تلقي اللقاحات للتسهيل على الفئات المستحقة من المواطنين، ضمن خطة الدولة للتصدي للجائحة والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن زيادة عدد مراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا من 40 إلى 138 مركزًا ووحدة صحية ومستشفى على مستوى الجمهورية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان استعدادها بـ 600 مستشفى و5000 وحدة صحية لمواجهة فيروس كورونا، مضيفة أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع فى التطعيمات.

وكشفت وزارة الصحة، أن بداية وصول الأربعين مليون جرعة من لقاح كورونا من التحالف الدولى للقاحات "جافى"، ستبدأ بنهاية شهر مارس، حيث تصل في 30 مارس 5.8 مليون جرعة أسترازينيكا.

ومن المقرر، أنه ابتداءً من أول أبريل التطعيم سيتم تطعيم المواطنين الذين سجوا بعد أسبوع واحد عقب التسجيل، من أول أبريل سنعمل على محورين الأول تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وكذلك العاملين في السياحة والطيران والصناعة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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