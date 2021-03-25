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القوات المسلحة تواصل أعمال التطهير والتعقيم الوقائي بمختلف أنحاء الجمهورية

الخميس 25/مارس/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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استمرارًا للحملة المكثفة التى تقوم بها القوات المسلحة لمساندة أجهزة الدولة لمجابهة خطر إنتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا، قامت الإدارات التخصصية بدفع عربات التطهير والتعقيم المتحركة والثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائى لجراج جسر السويس ومحيطه وكذا موقف مينى باص النزهة ومحطة مترو النزهة وموقف السرفيس، فضلًا عن القيام بأعمال التطهير والتعقيم لمنطقة الألف مسكن ومحطة مترو الألف مسكن.

وفى سياق متصل قامت عناصر المنطقة الشمالية العسكرية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائى لمحطتى قطار مصر وسيدي جابر وعدد من المواقف الجماعية فضلًا عن عدد من المنشآت والمرافق الحيوية والمصالح الحكومية والمجمعات الخدمية وعدد من القرى والمناطق التى تقع فى نطاق المنطقة الشمالية العسكرية وتشهد كثافة عالية للمواطنين.

كما تم توزيع الماسكات الطبية على المواطنين فى الأماكن التى تشهد تردد المواطنين عليها بشكل مكثف بما يسهم فى توفير أقصى درجات الوقاية حفاظًا على سلامتهم.

كما قامت عناصر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالتعاون مع عناصر المنطقة الشمالية العسكرية بتوفير السلع الغذائية منخفضة التكلفة للمواطنين من خلال منافذ البيع الثابتة.

يأتى ذلك فى إطار تقديم القوات المسلحة كافة إمكاناتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة إنتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا بما يكفل سلامة ووقاية أبناء الشعب المصرى العظيم .

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