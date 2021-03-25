محمد صلاح ينتظر تحطيم رقم قياسي أمام كينيا





يسعي محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي للتسجيل فى مرمي كينيا اليوم فى اللقاء الذي سيقام ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.





وتقام مباراة منتخب مصر أمام كينيا اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية فى تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.





وفى حال تسجيل محمد صلاح هدف لمصر اليوم سيتساوي مع نجم الترسانة ومنتخب مصر السابق حسن الشاذلي ليصل إلي 42 هدف دولي، ويصبح ثانى الهدافيين التاريخيين لمنتخب مصر خلف حسام حسن الذي ينفرد بالصدارة برصيد 69 هدف.





وشارك صلاح فى 67 مباراة سجل 41 هدف وصنع 22 هدف أى أنه ساهم فى 63 هدف خلال 10 سنوات منذ أول مشاركة دولية والتى كانت 3 سبتمبر 2011 أمام سيراليون.





تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كينيا:-





حراسة المرمى: محمد الشناوي





خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمود حمدي الونش، أحمد.حجازي، محمد هانى





خط الوسط: عمرو السولية، محمد النني





خط الوسط المهاجم: محمود حسن تريزيجيه، محمد مجدي أفشة، محمد صلاح





خط الهجوم: مصطفى محمد