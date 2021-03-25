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موعد مباراة تونس وليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا

الخميس 25/مارس/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يلاقي منتخب تونس الأول لكرة القدم، نظيره ليبيا، مساء اليوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من شهر مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة تونس وليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.
منتخب تونس سيحل ضيفًا على نظيره ليبيا، مساء اليوم الخميس، على أرضية ملعب شهداء بنينا، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة تونس وليبيا

وتذاع المباراة التي تجمع بين منتخبي تونس وليبيا، على قناة بي إن سبورت اتش دي 4.

ويحتل منتخب تونس المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد منتخب ليبيا في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

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