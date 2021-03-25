رونالدو يفرض شروطه للبقاء في صفوف يوفنتوس





كشف تقرير صحفي إيطالي صادر اليوم الخميس عن إقتراح من البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس للإدارة من أجل دعم الفريق الموسم القادم.





وقالت صحيفة " لاجازيتا ديللو سبورت " أن رونالدو الذي يرتبط بعقد حتى 2022 طلب من إدارة فريقه الإيطالي ضم صفقتين من أجل تحقيق طموحات الفريق وحصد الكثير من الألقاب.





ويرغب الدون في ضم لاعب يشبه كريم بنزيما خاصةً أن لم الشمل مع الفرنسي غير مرجح في الوقت الذي طالب فيه رونالدو أيضاً بضم صانع ألعاب يمكنه القيام بالتمريرات المتقنة.





وأنهى التقرير إلى أن خورخي مينديز وكيل أعمال الدون سيلتقي مع إدارة البيانكونيري لمناقشه مستقبل وكيله وستكون تلك الجولة بعد نهاية الومسم.