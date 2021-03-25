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بالرابط.. احجز شقتك إلكترونيا من الاسكان الاجتماعي 2021 (الشروط والأوراق المطلوبة)

الخميس 25/مارس/2021 - 04:07 م
الاسكان الاجتماعي 2021
الاسكان الاجتماعي 2021
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بالرابط.. احجز شقتك إلكترونيا من الاسكان الاجتماعي 2021 (الشروط والأوراق المطلوبة)

تصدرت شروط الحصول على شقة سكنية لمحدودي الدخل من الإسكان الاجتماعي، محركات البحث على مواقع الإنترنت منذ إعلان مبادرة الحصول على وحدة سكنية من التمويل العقاري بفائدة 3% لمدة 30 سنة.

ونقدم لكم روابط وأرقام الاستعلام عن وحدة سكنية من صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري التابعة لوزارة الإسكان المجتمعات العمرانية الجديدة، وما هي الشروط والخطوات المطلوبة للحصول على تمويل، وكيف يمكن حجز شقة سكنية أونلاين بالمدن الجديدة في القاهرة والمحافظات.

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي:-
1- الدخول على رابط صندوق الإسكان الاجتماعي (اضغط هنــــــــــا).

2- اختيار الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي.

3- كتابة البيانات المطلوبة من الرقم القومي لصاحب طلب الحصول على شقة.

4- الضغط على تسجيل الدخول.

أرقام الخط الساخن للإسكان الاجتماعي
هناك أرقام ايضا يمكن من خلالها الاستعلام بشكل فوري بالاستعانة بالرقم القومي للايضاح لصاحب طلب الحصول على شقة لمعرفة تفاصيل قبول الطلب من عدمه عن طريق الخط الساخن لوزارة الإسكان:- (188- 5777).

شروط الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي
1- يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2- يجب إلا يقل عمره عن 21 عام ولا يزيد عن 69 عامًا.

3- يتم شراء كراسة الشروط من المنافذ المتاحة.

4- يجب ان تكون من ذات المحافظة التي يتم فيها تقديم طلب الحصول على شقة

الخطوات المطلوبة للحصول على شقة بنظام الدعم التمويل

1- تقديم الشخص من يرغب في الحصول على وحدة سكنية بطلب للمشروع مع دفع مقدم الحجز؟

2- التوجة إلى مقر صندوق الإسكان الاجتماعي لتسليم الملف الخاصة بالوحدة.

3- يقوم الصندوق بإرسال بيانات الشقة السكنية إلى الشركة لاستعلام الميداني عنها، وأيضا الاستعلام عن محل إقامة العميل وطبيعة شغله

4- يصدر من جهات التمويل قرار لبدء في التنفيذ بعد الاستعلام.

5- التواصل من صندوق معل صاحب الشقة بعد حصوله على الموافقة، لتأكيد على النظام الخاص بالدفع والقيمة المطلوبة، مع استكمال البيانا.

6- الخطوة الأخيرة يتوجه العميل إلى البنك، لاستكمال البيانات به وكتابة العقود الثلاثية للوحدة، بحيث يتم توقيع المالك على العقد كطرف أول بائع وفيما يوقع العميل كطرف ثان مشتري جهة التمويل كطرف ثالث ممول للشقة السكنية.

قيمة دعم الصندوق للشقة السكنية
صندوق الاسكان الاجتماعي يقدم دعما للوحدة سكنية، يصل إلى 40 ألف جنيه، بالإضافة إلى شراء الوحدة بنظام التمويل العقاري، لمحدودي الدخل، من خلال خطوات بسيطة.

بالرابط.. احجز شقتك إلكترونيا من الاسكان الاجتماعي 2021 (الشروط والأوراق المطلوبة)

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