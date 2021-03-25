Advertisements

وفاة والده رزاق سيسيه واثنتان من شقيقاته فى حادث أليم

الخميس 25/مارس/2021 - 04:03 م
بوابة الفجر
اسلام عودة
Advertisements
توفت والدة المحترف الإيفوارى رزاق سيسيه نجم الاتحاد السكندرى واثنتان من شقيقاته على أثر حادث أليم صباح اليوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من شهر مارس.

ومن المقرر أن يغادر اللاعب الإيفوارى الإسكندرية خلال الساعات القليلة القادمة وسوف يتجه إلى بلاده من أجل حضور العزاء وتوديع والدته وشقيقاته. 

ونعى مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي وألأجهزة الفنية والإدارية بالنادى المتوفيين .

أخبار تهمك

كومان يستهدف ضم نجم البوندسليجا

منذ أقل من ساعة

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على مواعيد غلق وفتح المحال العامة والتجارية خلال فترة رمضان

منذ ساعتين و 44 دقيقة

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل..أول تعليق من الشركة المالكة للسفينة العالقة بقناة السويس

منذ حوالي 6 ساعات

محمد صلاح ينتظر تحطيم رقم قياسي أمام كينيا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. السيسي يصدر تصريحا جديدا عن الأزمة الليبية

منذ ساعة

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الاستعانة بشركة هولندية لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة نجم لاتسيو الإيطالي بعد حادث اليم

منذ ساعة و 26 دقيقة

قبل الإعلان الرسمي.. تشكيل منتخب مصر الأقرب لمواجهة كينيا فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منذ ساعة و 26 دقيقة

رونالدو يفرض شروطه للبقاء في صفوف يوفنتوس

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مفاجآت كبرى في تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد كينيا

منذ أقل من ساعة

بديل مصطفى محمد.. كارتيرون يطرد صفقة الزمالك الجديدة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

أحمد ناجي يُفجر مفاجأة مدوية عن مصطفى شوبير

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

رزاق سيسيه مطلوب في أوروبا

الزمالك يحدد مبلغ ضخم للموافقة على بيع رزاق سيسيه

سيسيه يطالب الزمالك بحسم مصيره في الموسم المقبل

حسام حسن يرفض طلب الزمالك

الاتحاد السكندري يطلب شراء رزاق سيسيه

استدعاء رزاق سيسيه للمنتخب الايفوارى

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:34 م

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة

عاجل.. مفاجآت كبرى في تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد كينيا

03:31 م

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

09:33 ص

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

08:05 ص

رونالدو يفرض شروطه للبقاء في صفوف يوفنتوس

04:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها