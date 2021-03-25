Advertisements
وفاة والده رزاق سيسيه واثنتان من شقيقاته فى حادث أليم
الخميس 25/مارس/2021 - 04:03 م
اسلام عودة
Advertisements
توفت والدة المحترف الإيفوارى رزاق سيسيه نجم الاتحاد السكندرى واثنتان من شقيقاته على أثر حادث أليم صباح اليوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من شهر مارس.
ومن المقرر أن يغادر اللاعب الإيفوارى الإسكندرية خلال الساعات القليلة القادمة وسوف يتجه إلى بلاده من أجل حضور العزاء وتوديع والدته وشقيقاته.
ونعى مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي وألأجهزة الفنية والإدارية بالنادى المتوفيين .
Advertisements