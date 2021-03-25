وفاة والده رزاق سيسيه واثنتان من شقيقاته فى حادث أليم

توفت والدة المحترف الإيفوارى رزاق سيسيه نجم الاتحاد السكندرى واثنتان من شقيقاته على أثر حادث أليم صباح اليوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من شهر مارس.





ومن المقرر أن يغادر اللاعب الإيفوارى الإسكندرية خلال الساعات القليلة القادمة وسوف يتجه إلى بلاده من أجل حضور العزاء وتوديع والدته وشقيقاته.





ونعى مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي وألأجهزة الفنية والإدارية بالنادى المتوفيين .