Advertisements

هدى المفتي تخطف الانظار بصورة جديد عبر السوشيال ميديا

الخميس 25/مارس/2021 - 04:07 م
بوابة الفجر
Advertisements
نشرت الفنانة هدى المفتي صورة جديدة لها عبر خاصية ستوري على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت هدى المفتي في الصورة بملابس متعددة الألوان، ما أثار إعجاب متابعيها.


وتشارك هدى المفتي في فيلم "ديدو" بطولة كريم فهمي، وهدى المفتي، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت ورفع الفيلم شعار "أرجوك لا تفعصني سهوًا".


وتدور قصة العمل في إطار لايت كوميدي، حول فكرة "عقلة الإصبع"، والفيلم من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، ويضم الفيلم عددًا من ضيوف الشرف إضافة إلى ظهور كل من أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو كضيوف شرف خلال الأحداث.


وقد انتهت هدى المفتي من تصوير فيلم "الفنار"  للمخرج شريف نجيب والذي يجمعها مع الفنان محمد الشرنوبي، في إطار كوميدي درامي مع الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، محمود البزاوي، طه الدسوقي وسينتيا خليفة، الفيلم قصة وإخراج شريف نجيب، مدير التصوير أحمد جبر، ديكور مروة البرماوي.

أخبار تهمك

رونالدو يفرض شروطه للبقاء في صفوف يوفنتوس

منذ ثلث ساعة

عاجل.. وفاة نجم لاتسيو الإيطالي بعد حادث اليم

منذ ساعة و 25 دقيقة

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

بديل مصطفى محمد.. كارتيرون يطرد صفقة الزمالك الجديدة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجآت كبرى في تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد كينيا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الاستعانة بشركة هولندية لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

منذ حوالي 5 ساعات

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

منذ حوالي 22 ساعة

محمد صلاح ينتظر تحطيم رقم قياسي أمام كينيا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. السيسي يصدر تصريحا جديدا عن الأزمة الليبية

منذ أقل من ساعة

قبل الإعلان الرسمي.. تشكيل منتخب مصر الأقرب لمواجهة كينيا فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منذ ساعة و 25 دقيقة

كومان يستهدف ضم نجم البوندسليجا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة

منذ أقل من ساعتين

أحمد ناجي يُفجر مفاجأة مدوية عن مصطفى شوبير

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل..أول تعليق من الشركة المالكة للسفينة العالقة بقناة السويس

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على مواعيد غلق وفتح المحال العامة والتجارية خلال فترة رمضان

منذ ساعتين و 42 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:34 م

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة

عاجل.. مفاجآت كبرى في تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد كينيا

03:31 م

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

09:33 ص

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

08:05 ص

أحمد ناجي يُفجر مفاجأة مدوية عن مصطفى شوبير

01:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها