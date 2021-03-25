Advertisements

نائب بالشيوخ: السياسات الإصلاحية الاقتصادية في مصر أدت لارتفاع الإيرادات العامة للدولة

الخميس 25/مارس/2021 - 04:12 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
Advertisements
قال الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن التقرير النصف سنوي للأداء المالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ٢٠٢٠ /٢٠٢١، والتي أصدرته وزارة المالية، والذي سرد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات أزمة "كورونا" على الاقتصاد المصري، بجانب حزم الدعم المالي لمساندة القطاعات المُتضررة من الجائحة، حمل نتائجه مؤشرات إيجابية حول أداء الاقتصاد المصري والموازنة العامة.

وأضاف منظور، في بيان له، اليوم الخميس، أن تلك المؤشرات الإيجابية كانت بفضل خطط وسياسات برامج الإصلاح الاقتصادي والتي طبقتها الحكومة المصرية منذ سنوات، حيث تجسدت ثمار تلك السياسات في تحقيق معدلات نمو اقتصادية إيجابية بالإضافة إلى تراجع نسبة معدلات البطالة والتضخم، فضلًا عن تزايد الاحتياطي النقد الأجنبي حتى بلغ 40 مليار دولار، مُؤكدًا أن السياسات الإصلاحية الاقتصادية التي تنتهجها مصر جعلت أيضًا أن الموازنة العامة تحقق فائض أولي بلغ نحو ١٤ مليار جنيه تمثل ٢،٪ من الناتج المحلي للعام الثالث على التوالي مع انخفاض العجز الكلي للموازنة إلى ٣،٦٪ خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠٢٠ ٢٠٢١.

كما أكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية شهدت ارتفاعًا للإيرادات العامة بنسبة ١٦٪ لتسجل ٤٥٢،٩ مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي بما يمثل ٧٪ من الناتج المحلي الإجمالي منها ٣٣٤،٣ مليار جنيه إيرادات ضريبية بنسبة نمو سنوي ٩،٩٪ وإيرادات عامة غير ضريبية بنسبة ٣٨،٢٪ لتسجل ١١٨،٢ مليار جنيه، وهذه النتائج الإيجابية جعلت المؤشرات المالية والاقتصادية في مصر تشهد تطور وتحسن ملحوظ.

أخبار تهمك

قبل الإعلان الرسمي.. تشكيل منتخب مصر الأقرب لمواجهة كينيا فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منذ ساعة و 26 دقيقة

أحمد ناجي يُفجر مفاجأة مدوية عن مصطفى شوبير

منذ حوالي 3 ساعات

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. وفاة نجم لاتسيو الإيطالي بعد حادث اليم

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل..أول تعليق من الشركة المالكة للسفينة العالقة بقناة السويس

منذ حوالي 6 ساعات

محمد صلاح ينتظر تحطيم رقم قياسي أمام كينيا

منذ أقل من نصف ساعة

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر تصريحا جديدا عن الأزمة الليبية

منذ ساعة

عاجل.. الاستعانة بشركة هولندية لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

منذ حوالي 5 ساعات

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة

منذ أقل من ساعتين

رونالدو يفرض شروطه للبقاء في صفوف يوفنتوس

منذ أقل من نصف ساعة

بديل مصطفى محمد.. كارتيرون يطرد صفقة الزمالك الجديدة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

تعرف على مواعيد غلق وفتح المحال العامة والتجارية خلال فترة رمضان

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. مفاجآت كبرى في تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد كينيا

منذ أقل من ساعة

كومان يستهدف ضم نجم البوندسليجا

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:34 م

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة

عاجل.. مفاجآت كبرى في تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد كينيا

03:31 م

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

09:33 ص

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

08:05 ص

رونالدو يفرض شروطه للبقاء في صفوف يوفنتوس

04:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها