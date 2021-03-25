بعد زيادته 20%.. تعرف على القيمة الجديدة لبدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين

خبر إعلان زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين، ينتظره الزملاء أعضاء الجمعية العمومية كل عام، بنسبة تصل إلى 20%، خاصة بعد الأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها المؤسسات الصحفية خلال السنوات القليلة الماضية.



وأصبح الصحفيون يعتمدون على بدل التدريب والتكنولوجيا بشكل أساسي، بعد غلق العديد من الصحف مؤخرًا، وتعثر جزء كبير منها، وانخفاض الرواتب، بعد تراجع المبيعات والإعلانات.



وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم، عن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين بنسبة 20%، وهي الزيادة السنوية المقررة، والتي تعلنها الدولة كل عامين لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة.



وتبلغ زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا نحو 420 جنيه، ليصل البدل إلى 2520 جنيه، بعد أن كانت تبلغ قيمته 2100 جنيه فقط.



وكان قد وافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على ما عرضه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا لأعضاء نقابة الصحفيين بنسبة 20%، بتكلفة سنوية 60 مليون جنيه، ودعم صندوق المعاشات بالنقابة بعشرة ملايين جنيه، ودعم بدلات «إعانة البطالة» للصحفيين «المتعطلين»، بعشرين مليون جنيه، بتكلفة إجمالية ٩٠ مليون جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل.





وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة على تحسين دخول المواطنين، وتفهمها لما يتكبده الصحفيون من نفقات إضافية لتنمية قدراتهم المهنية والتكنولوجية على نحو يُؤهلهم لأداء رسالتهم السامية، بشكل أكثر احترافية، يتسق مع المشروع الاستراتيجي لرقمنة الدولة، والانتقال إلى «مصر الرقمية»، بما يقتضيه من ضرورة تطوير المهارات التقنية لدى الصحفيين، على نحو يضمن استمرار الإسهام الفعال في بناء الوعي الوطني، وتعميق روح الانتماء، والحفاظ على الهوية المصرية.