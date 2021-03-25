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"المفاهيم الخاطئة في الإسلام" ندوة توعوية بمجمع إعلام نجع حمادي

الخميس 25/مارس/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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عقد مجمع إعلام نجع حمادي، في محافظة قنا، ندوة توعوية، حول تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة في الإسلام، والتي حاضرها الدكتور سليم حسين حنفي، بالأزهر الشريف،و الشيخ محمود علي، مدير عام أوقاف نجع حمادي، بحضور عدد من الشيوخ بالاوقاف.

وأدار الندوة عصام بهلول، أخصائي مجمع إعلام نجع حمادي، والذي بدأ بالترحيب بالحضور، مشيرا إلى أن الفترة الحالية شهدت تزييف للعديد من المفاهيم الدينية، مؤكدا أن وسطية الإسلام هي السبيل الوحيد للتعامل بصحيح الدين.

كما ذكرت ماجده الشرقاوي، مدير مجمع إعلام نجع حمادي، عن المفاهيم الخاطئه لكلمه الجهاد بعض الناس تفهم كلمه الجهاد بطريقة غير صحيحة مثل الإرهاب وتعدد الزوجات.

ثم تحدث الدكتور حسين حنفي، عن الاسلام مفاهيم وممارسات خاطئه في العبادة تخطي رقاب الناس للوقف في الصف الأول، وقال صلى الله عليه وسلم أجلس فقد اذيت وانيت.

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