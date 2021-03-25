نقيب الصحفيين يشكر السيسي على رعايته المستمرة للصحافة والعاملين بها

أعرب ضياء رشوان نقيب الصحفيين، باسمه شخصيًا، زوبالنيابة عن كل الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، عن امتنانهم الكبير، وشكرهم الجزيل للرئيس عبدالفتاح السيسي، على رعايته الكريمة والدائمة، ودعمه المستمر للصحافة المصرية، وكل العاملين بها وخصوصًا الصحفيين، من أجل مساعدتهم على القيام بدورهم الوطني في تنوير وإعلام الرأي العام، وتأكيد القوة الناعمة لمصرنا الحبيبة، والتي تمثل الصحافة المصرية دومًا، أبرز أركانها داخل البلاد وخارجها.



وكان قد أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، باسمه شخصيًا، وبالنيابة عن كل أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، عن خالص شكره، للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، على استجابتهم لزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، ودعم النقابة للمعاشات والبطالة.



وأعرب "رشوان" في بيان له، عن تفهم الصحفيين للأوضاع المالية والاقتصادية للدولة المصرية، والتي تمت هذه الزيادات في ظلها.



وكان قد وافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على ما عرضه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا لأعضاء نقابة الصحفيين بنسبة 20%، بتكلفة سنوية 60 مليون جنيه، ودعم صندوق المعاشات بالنقابة بعشرة ملايين جنيه، ودعم بدلات «إعانة البطالة» للصحفيين «المتعطلين»، بعشرين مليون جنيه، بتكلفة إجمالية ٩٠ مليون جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل.





وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة على تحسين دخول المواطنين، وتفهمها لما يتكبده الصحفيون من نفقات إضافية لتنمية قدراتهم المهنية والتكنولوجية على نحو يُؤهلهم لأداء رسالتهم السامية، بشكل أكثر احترافية، يتسق مع المشروع الاستراتيجي لرقمنة الدولة، والانتقال إلى «مصر الرقمية»، بما يقتضيه من ضرورة تطوير المهارات التقنية لدى الصحفيين، على نحو يضمن استمرار الإسهام الفعال في بناء الوعي الوطني، وتعميق روح الانتماء، والحفاظ على الهوية المصرية.