Advertisements

طرح البرومو الاول لمسلسل "تفتيش"

الخميس 25/مارس/2021 - 04:40 م
بوابة الفجر
Advertisements



طرح المنتج محمد مراد برومو مسلسل التشويق الجديد «تفتيش» على منصة الفيديوهات العالمية يوتيوب، والذي يعد اول مسلسل ثري دي في مصر.


«تفتيش» بطولة: هبة الاباصيري، اسر البدراوي، محسن صبري، ايمان الرفاعي، مينا رفيله، مي عرفة، حسن عبد الله ، رضوى البروكي، مي سالم، مهرة مدحت، ابراهيم طلبه، عمر الجمل، أمير أبو زيد، أحمد توفيق، محمد عادل، مستشار اعلامي محمد بدر، تلوين احمد كمال، المشرف على الجرافيك تامر مراد، والمسلسل انتاج مشترك بين: شركة فيردي للمنتجين محمد عبد الحميد ووائل علي، وشركة ماي برودكشن للمنتجين محمد مراد وخالد الزيات، مدير تصوير يوسف سماحة، تأليف ميرنا الفقي، والمسلسل من اخراج تامر سامي عزيز.



ويظهر في البرومو معظم ابطال المسلسل ونكتشف من خلاله بعض ادوارهم داخل شركة التأمين التي تدور احداث المسلسل حولها ومحاولة الاعلامية والفنانة هبة الاباصيري البحث عن العضو الفاسد داخل الشركة لاجتثاثه من جذوره.


وقد اعلن المنتج محمد مراد انه يتبقى على انتهاء التصوير اسبوعين وبالتزامن معه تتم عمليات المونتاج والتلوين والجرافيك ليكون المسلسل مكتمل يوم 10 ابريل المقبل فيصبح اول مسلسل جاهز للعرض قبل انطلاق موسم رمضان 2021.


أخبار تهمك

مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الترجي إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

قبل الإعلان الرسمي.. تشكيل منتخب مصر الأقرب لمواجهة كينيا فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. وفاة نجم لاتسيو الإيطالي بعد حادث اليم

منذ ساعتين و 18 دقيقة

بديل مصطفى محمد.. كارتيرون يطرد صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد ناجي يُفجر مفاجأة مدوية عن مصطفى شوبير

منذ حوالي 4 ساعات

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

منذ حوالي 8 ساعات

القناة الناقلة لمباراة مصر وكينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

منذ أقل من ساعة

كومان يستهدف ضم نجم البوندسليجا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر تصريحا جديدا عن الأزمة الليبية

منذ أقل من ساعتين

تعرف على مواعيد غلق وفتح المحال العامة والتجارية خلال فترة رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

محمد صلاح ينتظر تحطيم رقم قياسي أمام كينيا

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. مفاجآت كبرى في تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد كينيا

منذ أقل من ساعتين

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

منذ يوم

رونالدو يفرض شروطه للبقاء في صفوف يوفنتوس

منذ ساعة و 15 دقيقة

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:21 م

القناة الناقلة لمباراة مصر وكينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة

02:34 م

عاجل.. مفاجآت كبرى في تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد كينيا

03:31 م

مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الترجي إلى الأهلي

04:26 م

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

09:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها