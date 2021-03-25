طرح البرومو الاول لمسلسل "تفتيش"













طرح المنتج محمد مراد برومو مسلسل التشويق الجديد «تفتيش» على منصة الفيديوهات العالمية يوتيوب، والذي يعد اول مسلسل ثري دي في مصر.









«تفتيش» بطولة: هبة الاباصيري، اسر البدراوي، محسن صبري، ايمان الرفاعي، مينا رفيله، مي عرفة، حسن عبد الله ، رضوى البروكي، مي سالم، مهرة مدحت، ابراهيم طلبه، عمر الجمل، أمير أبو زيد، أحمد توفيق، محمد عادل، مستشار اعلامي محمد بدر، تلوين احمد كمال، المشرف على الجرافيك تامر مراد، والمسلسل انتاج مشترك بين: شركة فيردي للمنتجين محمد عبد الحميد ووائل علي، وشركة ماي برودكشن للمنتجين محمد مراد وخالد الزيات، مدير تصوير يوسف سماحة، تأليف ميرنا الفقي، والمسلسل من اخراج تامر سامي عزيز.













ويظهر في البرومو معظم ابطال المسلسل ونكتشف من خلاله بعض ادوارهم داخل شركة التأمين التي تدور احداث المسلسل حولها ومحاولة الاعلامية والفنانة هبة الاباصيري البحث عن العضو الفاسد داخل الشركة لاجتثاثه من جذوره.









وقد اعلن المنتج محمد مراد انه يتبقى على انتهاء التصوير اسبوعين وبالتزامن معه تتم عمليات المونتاج والتلوين والجرافيك ليكون المسلسل مكتمل يوم 10 ابريل المقبل فيصبح اول مسلسل جاهز للعرض قبل انطلاق موسم رمضان 2021.







