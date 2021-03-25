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الكشف عن موقف عودة كهربا لتدريبات الأهلي

الخميس 25/مارس/2021 - 04:59 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن موعد عودة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء لتدريبات الفريق الأحمر الجماعية.

وكان الأهلي قد أعلن توقيع غرامة مالية على كهربا قدرها 200 ألف جنيه، وإيقافه لمدة شهر لعدم الإلتزام.

وقال مصدر في تصريحات خاصة، أن كهربا لن يعود للتدريبات الجماعية قبل مباراة المريخ السوداني، ومن الممكن أن يصدر قرارا موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء بعودته للمشاركة في المران الجماعي قبل مباراة سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني والمقرر لها الثالث من أبريل المقبل في إطار الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

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