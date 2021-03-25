الاردن ومصر يعززان التعاون في البنية التحتية الرقمية





قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأردنية، ان مذكرة التعاون الثنائي بين الاردن ومصر التي وقعت خلال انعقاد اللجنة العليا الاردنية المصرية أول امس الثلاثاء بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ونظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي، تعزز التعاون بين البلدين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.





وبحسب بيان للوزارة اليوم الخميس، تهدف المذكرة التي وقعها عن الجانب الاردني وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة وعن الجانب المصري وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، الى توظيف الإمكانات المتاحة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد لدعم التعاون بين البلدين وتطويره في عدة مجالات تشمل البنية التحتية الرقمية وذلك من خلال الاستفادة من شبكة الكابلات الدولية المصرية وربطها بالأردن، إضافة الى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات المعمول بها في البلدين في مجال التحول الرقمي والدفع الإلكتروني.





كما تنص مذكرة التفاهم على التعاون المشترك في بناء القدرات البشرية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد وتنظيم مبادرة مصرية أردنية للإبداع التكنولوجي وريادة الاعمال لتشكيل فرق مشتركة من الجانبين تعمل على تطوير حلول ومنتجات تخدم المشروعات في البلدين، الى جانب تنظيم مؤتمرات ومسابقات مشتركة بين الدولتين في مجال الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال كما تنص المذكرة على التعاون وتبادل الخبرات في مجالات تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتنظيم خدمات الحوسبة السحابية في القطاعين العام والخاص وبحث إمكانية تشجيع الاستثمار في هذه المجالات، فضلا عن التعاون في مجالات التخطيط والبحث والتطوير والاستثمار في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





ووفقا لمذكرة التفاهم سيعمل الطرفان على التنسيق بين مواقف البلدين في المحافل الدولية والإقليمية والمنظمات العالمية المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد وخاصةً الاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد العالمي للبريد، كما سيتم تشكيل فريق مشترك أردني- مصري في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد لمتابعة تنفيذ مجالات التعاون.



