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اضطراب ملاحة وشبورة مائية.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

الخميس 25/مارس/2021 - 04:46 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس المتوقعة اعتبارًا من غدًا الخميس الموافق 25 مارس 2021 وحتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30 مارس 2021.

وحذرت الهيئة في بيان لها، من شبورة مائية صباحًا علي المحافظات، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر إثناء القيادة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

غدا الجمعة:

أمطار خفيفة الي متوسطة: على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة (40 % تقريبا).

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.

نشاط رياح: على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

اضطراب الملاحة البحرية: علي البحر الأحمر وخليج السويس، سرعة الرياح 50:60 متر وارتفاع الأمواج من (3_4) متر.

يوم السبت المقبل:

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

نشاط رياح: على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

اضطراب الملاحة البحرية: علي البحر الأحمر وخليج السويس، سرعة الرياح 70:80 وارتفاع الأمواج من (5_5.5) متر.

يوم الأحد المقبل:

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

نشاط رياح: على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

اضطراب الملاحة البحرية: علي البحر الأحمر وخليج السويس، سرعة الرياح 75:85 وارتفاع الأمواج من (4_6) متر.

يوم الإثنين المقبل:

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

نشاط رياح: على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

يوم الثلاثاء المقبل:

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

نشاط رياح: على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.
اضطراب ملاحة وشبورة مائية.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل
اضطراب ملاحة وشبورة مائية.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

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