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وزيرة التضامن تشهد حفل تكريم الأمهات المثاليات بأسيوط

الخميس 25/مارس/2021 - 04:46 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حفل تكريم الأمهات المثاليات بمحافظة أسيوط لعام ٢٠٢١، حيث تم تسليم الامهات المثاليات جوائز عينية تقديرا لدورهن في المجتمع.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، إن سيدات الوجه القبلي عظيمات شاركن في بناء المجتمع وساهمن في إحداث نقلة كبيرة في صعيد مصر.

وأضافت وزيرة التضامن الإجتماعي، أن المرأة عليها مسئولية كبيرة، كما انها تحظي بتقدير المجتمع المصري، مشيرة إلي أن وزارة التضامن الاجتماعي تقدم كل الدعم للمرأة التي هي ليست نصف المجتمع فحسب وإنما تشرف علي بناء النصف الآخر.

وأوضحت نيفين القباج أن الدعم الذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي لا يقتصر علي برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة" فقط، وإنما هناك حزمة من الخدمات والبرامج الشاملة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تهدف في المقام الأول لتشجيع المرأة علي المشاركة في الانتاج والتمكين الاقتصادي، مشددة علي أنه كلما كانت الأسرة أصغر كلما كانت التنمية أكبر، مؤكدة ان وزارة التضامن الاجتماعي تعمل علي الاسرة من منظور متكامل متعدد الأبعاد.

ومن جانبه، قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن وزارة التضامن الاجتماعي تعد شريكا رئيسيا وأساسيا لكل جهود التنمية في محافظات الجمهورية بشكل عام ومحافظة أسيوط بالأخص، مشيرا الي أن وزارة التضامن الاجتماعي شريك في كل مجالات التنمية التي تحدث علي أرض أسيوط ولها دور كبير في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في المرحلة الاولي، كما سيكون لها دور كبير داخل خلال محافظة أسيوط ضمن المشروع القومى لبرنامج تطوير الريف المصرى، خاصة أن هناك سبعة مراكز لمحافظة أسيوط ضمن نطاق المشروع القومي.
وفي ختام الاحتفالية، قدم الدكتور عاشور العمري رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار درع الهيئة لوزيرة التضامن الاجتماعي تقديرا لدورها وجهودها.

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