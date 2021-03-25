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"يزن 3 كيلو جرام".. استئصال ورم من بطن طفل عمره 3 سنوات بالإسكندرية

الخميس 25/مارس/2021 - 04:48 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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نجح فريق طبي في الإسكندرية في استئصال ورم خلقي من داخل بطن طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات في إحدى مستشفيات الإسكندرية الورم يبلغ من الابعاد 25*18*12 والوزن 3 كجم.

وصرح الدكتور صابر وهيب أستاذ جراحات الأطفال والتشوهات الخلقية كلية الطب في جامعة الإسكندرية بأن هذا الورم من الأورام النادرة جدًا في الأطفال حيث لا يتعدي عدد الحالات المسجلة بالدوريات الطبية العلمية من مراكز الاطفال العالمية عن ثلاثون حالة ولايتعدي العشر حالات في الاعمار أقل من 5سنوات.

وأضاف أنه تم تشخيص الورم اثناء متابعة الطفل لشكواه من الأم بالبطن وذلك لكبر حجم ووزن الورم، مما أدى إلى الضغط على معظم الأعضاء داخل البطن وبعد عمل الفحوصات والتحاليل المطلوبة تم اجراء العملية التي استغرقت قرابة الساعة وتم خروج الطفل من المستشفي.

وأوضح أن الأورام الخلقية تحدث نتيجة خلل جيني أثناء الحمل نتيجة تعرض الجنين لعوامل وراثية بالجينات أو عوامل بيئية تتعرض لها الأم أثناء الشهور الأولى من الحمل تناول أدوية معينة أو التعرض لعوامل تلوث بيئية كيميائية أو عضوية أو غذائية تؤدي إلى حدوث الخلل الجيني.

ونصح ضرورة المتابعة أثناء الحمل من خلال الفحص بالموجات رباعية الابعاد بواسطة طبيب النساء والتوليد للوقوف علي كثير من الاختلافات والأورام الخلقية التي يمكن تشخيصها اثناء وطوال فترة الحمل وكذلك المسح الشامل بالموجات الصوتية للاطفال حديثي الولادة في أول ستة شهور من عمر الطفل.

كما أكد على التشخيص المبكر والمتابعة من أول فترة الحمل إلى مابعد الولادة، مما يساعد على تشخيص وعلاج كل المشاكل الجراحية للأجنة.

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