"جبتله ببرونة وذهبت به للمستشفى".. "الفجر" داخل منزل "طفل أبو الريش" بعد واقعة خطفه على يد طبيبة مُزيفة (فيديو وصور)

رحنا لدكتور في القرية وحولنا على أبو الريش



دكتورة ببالطو أبيض

الدكتورة المزيفة: هعملك محاولة مع الدكاترة

سيبيلي الطفل وروحي اعملي الورق المطلوب



كاميرات المستشفى: كانت خارجة من باب الجراج



شوفت أطفال كتير لمدة ٤ أيام



اتصال يبلغني بوفاه نجلي



عيونه ينهمر منها الدموع.. قال والد الطفل: مساء يوم الثلاثاء، تلقيت اتصالًا هاتفيًا من قسم الشرطة، يبلغني " ابنكم مات، احتسبوه عند الله شهيدًا"، سقط هذا الخبر كالصاعقة لا يستطيع تمالك أعصابه هو ووالدته" وظل يبكي كثيرً"، بعد وقت قليل من هذا اليوم، وفي طريق للمشرحة للتعرف عليه، تلقيت اتصالًا هاتفيًا يبلغني قائلًا،" تعالى مستشفى الشرطة، في ولد يمكن يكون هو"، وبالفعل ذهبت أنا ووالدته، وكانت المفاجأة.



ابنكم لقيناه وموجود في مستشفى الشرطة



وتابع الأب حديثه، أنه بعد مرور ٤ أيام لم نستطيع النوم من كثرة القلق على الطفل، أبلغتنا الشرطة بالعثور عليه مع السيدة (الدكتورة المزيفة) داخل إحدى الشقق القاطنة بالمرج، وأبلغونا،" تعالوا خدوا إبنكم موجود في مستشفى الشرطة، وبالفعل توجهنا إلى هناك، ومنذ لحظة رؤيتي لطفلي الصغير،" مكنتش الفرحة سايعاني، الحمدلله..فضلت أهز فيه اتأكد أنه حي وبيتحرك قدامي، ولما لقيته بيتحرك وكويس، سجدت على الأرض"



معاها بنتين وعايشة مع شخص بدون زواج



واستطرد "حماده رجب" والد الطفل،أنه بعد العثور على الطفل ومع تحقيقات النيابة،علمنا أن السيدة التي خطفته تدعى "الزهراء حسين محمد" تبلغ من العمر ٤٥ عامًا، ومنفصلة عن زوجها ولديها (ابنتان) قائلًا،" سايبة بناتها من زمان" ورافعة قضية خلع، لأنها عايشة مع شخص تاني منذ عام بدون أوراق خاصة بالزواج، ولا ورقة زواج عرفي



ربطت بطنها شهر قبل خطف طفلي



وتابع الأب خلال حديثه، أن المتهمة قالت في تحقيقات النيابة، أن بسبب اقامة شخص معها بدون زواج في المنطقة،" كانت المنطقة بتتكلم عليهم" فقررت المتهمة أن تمثل على أهالي المنطقة الزواج من هذا الشخص ويدعى " ياسر"، فقاما الأثنان بالذهاب لأحد الاستديوهات لتصويرهما كعرايس، وبعد فترة قامت بربط بطنها لإيهام الأهالي بإنها حامل،" كانت رابطاها من شهر قبل خطف الطفل"، وبالفعل من هذه الفترة كانت تبحث عن رضيع لاستكمال باقي خطتها الشريرة، ونجحت بخطف طفلي.



وبعد خطف الطفل اتصلت بزوجها قائلة،" أنا خطفت طفل عشان نربيه والناس تصدق إننا متزوجين، ووافقها زوجها" وأعلن على صفحة الفيس بوك الخاص به،" الحمدلله انجبت طفلًا وسميته (عمار)"



بعد خطفه جبتله ببرونة وذهبت به للمستشفى



وأفاد والد الطفل، أن بعد خطف "محمد" كاميرات المراقبة سجلت لحظة خروجها وهي حاملة الطفل، ولكونه تعبان،ذهبت به لأقرب صيدلية للكشف عليه، ثم اشترت له بعض المستلزمات،مثل،" البيبرونة وأدوية وسكاته وأشياء آخرى"، ثم ذهبت لمستشفى "الدمرداش" وجعلته يأخذ جلسة أكسجين لكحته العالية" ثم استقلت العديد من السيارات والتكاتك، لعدم افتضاح أمرها للذهاب للمنزل، وعلمنا أنها غيرت له الملابس التي يرتديها، والبسته ملابس آخرى، وكانت تجهز لعمل السبوع له،" كانت محضره لبس السبوع قبل القبض عليها من داخل شقتها"



أسرة الطفل: الضنى غالي



وفي ختام حديث أسرة الطفل، قائلين " الحمدلله ابننا رجع بخير، نشكر كل الداخلية لاهتمامهم" مقدمًا نصيحة للأهالي" خلوا بالكم من عيالكم..الضنى غالي".



حبس المتهمة وزوجها ٤ أيام



وأصدرت نيابة السيدة زينب أمس الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد سمهان، قرار بحبس المتهمة بخطف طفل من والدته بمستشفى أبو الريش، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.



وكان قسم شرطة السيدة زينب تلقى بلاغًا من ربة منزل، مقيمة بمركز أبو النمرس في محافظة الجيزة، قررت تعرض طفلها الرضيع للاختطاف منها أثناء وجودهما داخل مستشفى شهيرة للأطفال بدائرة القسم، على يد سيدة ترتدي «بالطو أبيض» ادعت أنها ستوقع الكشف الطبي عليه.



وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي، تم تحديد خط سير المتهمة وبرفقتها الطفل الرضيع، حيث تبين أن المتهمة استقلت فور خروجها من المستشفى عددًا من سيارات الأجرة لتمويه مراقبتها، حتى وصلت إلى محطة مترو محمد نجيب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة



في منزل بسيط بقرية الريغة بأبو النمرس، يعيش الزوجان حياة هادئة، بعدما أنجبا طفلًا جميلًا ذو الملامح البرئية، عيناه صغيرتان ووجهه أبيض كالثلج، وشعره أصفر اللون، كان قلب الوالدين يغمر بالفرحة العارمة، ولكن لم تدم طويلًا، عندما أخبرهما أحد أطباء القرية بإصابة نجلهما الصغير فقررا الذهاب للقاهرة لعلاجه من نزله شعبية حادة، ولكن كان لبداية لرؤية مشهد سينمائي.مشهد يعيد إلى الأذهان من الفيلم الشهير " إنتي فين يانسمة" عندما قررت البطلة بخطف الطفلة من الرحلة المدرسية لعدم إنجابها، ولكن الحال تغير مع بطلة الجريمة، التي انتزع من قلبها الرحمة، وقررت خطف الطفل " محمد" ذو ال ٦٥ يوم، لإخفاء جريمة آخرى أمام أهالي منطقتها، وهي اقامة رجل معها بدون زواج، وذلك لعدم التحدث عليها.انتقلت محررة "الفجر" لمنزل أسرة الطفل "محمد حمادة رجب البالغ من العمر شهرين، بعد خطفه على يد ممرضة مزيفة ترتدي بالطو أبيض داخل مستشفى "أبو الريش للأطفال"، لكشف تفاصيل الواقعة منذ خطفه حتى لحظه رجوعه.في البداية تحدثت "منى كمال" والدة الطفل المخطوف، قائلة "عقب ولادتي لنجلي الصغير، بدأ يظهر عليه علامات تعب (نزلة شعبية حادة)، فلكوني من مركز أبو النمرس، قررت أنا ووالده نذهب لأحد الدكاترة بقرية الريغه بأبو النمرس، فأبلغني أن طفلي يعاني من نزله شعبية حادة، قائلًا،" عايز يتعمله جلسات أكسجين، ومعندناش الجهاز دا روحي به مستشفى أبو الريش هي الأفضل في الحالات دي".وتابعت: بالفعل ذهبت أنا ووالدتي عقب الكشف عند دكتور القرية، للقاهرة للكشف على الطفل بمستشفى "أبو الريش للأطفال"، مشيرة،" مستشفى كبيرة متخصصة لعلاج الأطفال، وبالفعل ذهبنا يوم الأحد الساعة ال ١٠ صباحًا، فكانت المستشفى مليئة بالأطفال، فقطعنا تذكرة وكان دوري في الكشف (رقم ٢٠٠)، وكان آخر رقم بيكشف رقم ١٠٠وحاجة مش متذكرة بالضبط ووقفت في الدور وعلى ذرعاتي احمل طفلي.وتضيف والدة الطفل "محمد"، شافتني دكتورة ترتدي بالطوا أبيض، موجهه كلام لى،" مال ابنك عمال يحك كتير، عنده إيه" فقولت لها،"عنده نزله شعبية حادة وتعبان"، فتسألت "دورك كام ياحبيبتي" فابلغتها برقمي، على الفور قالت لي،" إنتي دورك لسه بدري والولد تعبان، تعالي أنا دكتورة شغاله جوه وانا هدخلك عند حد من الدكاترة، وبالفعل تركت الطابور وذهبت معها، في الأول سألني أحد أفراد الأمن" رايحه فين" فقولتله "داخلة مع الدكتورة" فقالي ادخلي، ثم صعدنا للطابق الأول، وانتظرنا قليلًا.واستطردت والدة الطفل في حديثها إلى "الفجر"، بعد قليل من انتظاري، جاءت الدكتورة المزيفة، وابلغتني أنها ستنزل للطابق الأرض، قائلة،"هعملك محاولة مع الدكاترة عشان يدخلوه، وبضع دقائق معدودة عادت الدكتور، لتبلغني قائلة،" خلاص حد من الدكاترة وافق يشوف الولد، لأنه تعبان خالص"، فرحت كثيرًا، ومن كثرة الفرحة لم أشك في أي شئ، ولكن طلبت مني طلب مفاجئ.فرحت فتركت الطفل..بعيون حزينة، استكملت الأم كلامها، عندما طلبت الدكتورة اترك الطفل لها قائلة،" روحي هاتي صورة لبطاقتك وشهادة ميلاد الطفل..هاخده اعمله جلسات أكسجين عقبال ماتيجي"، وبالفعل ذهبت لإنهاء الإجراءات اللازمة، فبمجرد عودتي، لا أجد الدكتورة ولا نجلي، على الفور أبلغت زوجي، "فضلنا ندور في المستشفى على الدكتور، وآخر ماتعبنا، ذهبنا للمدير"وأضافت والده الطفل المخطوف، أنه لكبر المستشفى، ولعدم علمي بإسم الدكتورة التي أخذت نجلي، قام مدير المستشفى بفتح الكاميرات، للتعرف على الدكتورة، اعتقادًا أنها بالفعل دكتورة في المستشفى، ولكن المفاجأة، شاهدنا بكاميرات المراقبة، نفس ملامح الدكتور وهي ترتدي ذات البالطوا تخرج من باب الجراج، وتحمل نجلي.وأكمل "حمادة رجب" والد الطفل الحديث عن كواليس الواقعة، قائلًا،" مراتي كلمتني يوم الأحد عقب اختفاء الولد بساعة تقريبًا وابلغتني ماحدث على الفور ذهبنا للقاهرة وقمنا بالبحث عنه مع قوات الشرطةوأوضح الأب، أنه منذ اختفاء نجله "محمد"، ظللت أنا وأسرتي في البحث عنه في جميع المستشفيات، وكنت اشعر بحزن شديد قائلًا،" كان عندي ثقة في الله أني الاقيه"، وقتها شاهدت أطفال كثيرة، كانت عبارة عن صور ولكن دون جدوى.وتابع والد الطفل المخطوف، أن الشرطة أيضًا أخذتنا لرؤية طفلين بمستشفى الدمرداش، ولكن لا نجدهم أيضًا، وفجأة حدث شئ لا اتوقعه، تلقيت اتصالًا هاتفيًا يبلغني بالخبر المفجوع، الذي سقط كالصاعقة عليا وعلى والدته.