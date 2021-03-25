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تقرير فرنسي يكشف هشاشة الاقتصاد التركي وانهيار الليرة

الخميس 25/مارس/2021 - 04:56 م
بوابة الفجر
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أكد تقرير نشره موقع ”كابيتال“ الفرنسي، أن المؤشرات الاقتصادية في تركيا تشهد تراجعا مذهلا من ضعف الليرة وتصاعد التضخم والفقر المتزايد، ما تسبب في تآكل شعبية أردوغان. 

 

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد التركي كان هشا بالفعل قبل أزمة كوفيد -19 ولا يزال في حالة سيئة، ولكن في مواجهة الانتقادات يتهم أردوغان التجار أو ”جماعات الضغط“ بالرغبة في جني أرباح غير عادلة، ما اعتبره محللون محاولة منه لخلق ”أعداء خياليين“.

 

ويؤكد التقرير أن على الأتراك التعود على التعامل مع الارتفاع اليومي للأسعار الذي شمل جميع المنتجات وتسلل حتى إلى الأسواق المعروفة بأن أسعارها مقبولة وسط البلدة القديمة باسطنبول.


 
 

ووفق التقرير فقد ”كان الاقتصاد التركي هشا بالفعل قبل الوباء، وهو يعطي إشارات تحذير مع استمرار التضخم وضعف الليرة التركية.

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