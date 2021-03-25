أحكام تأديبية متنوعة لـ8 مسئولين سابقين بمحو الأمية بتهمة الإهمال



وخصمت أجر شهر من راتب ع.أ رئيس قسم الحركة والنقل بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالوادي الجديد، كما خصمت أجر ١٠ أيام من راتب أ.س مدير إدارة الأمن بفرع محو الأمية.



فيما خصمت المحكمة أجر ٧ أيام من راتب م.ع مدير شئون العاملين بفرع الهيئة العامة لمحو الأمية، م.م مراجع حسابات بدوان المحافظة، ا.س كاتب شطب بمخازن الهيئة العامة لمحو الأمية، ه.ع أخصائية تعليم محو أمية، وقضت المحكمة ببراءة ر.ح مُدير عام التوجيه الفني بفرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالوادي سابقًا.



ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، ١١ مخالفة تستوجب تأديبه، قام بصرف الاعتمادات المالية المُخصصة لتنفيذ القوافل الإعلامية لعدد 14 قافلة بإجمالي أربعة عشر ألف جنيه بالزيادة عن المُخطط المُعتمد وهو عدد سبع قوافل دون موافقة ديوان عام الهيئة، وإهماله في الإشراف على أعمال مسئول العلاقات العامة بالفرع، مما ترتب عليه احتفاظه بمبلغ خمسة آلاف جنيه من المبالغ المُخصصة للقوافل، قام بتنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بأجهزة التكييف، وأعمال تركيب ستائر النوافذ لمقر الفرع رغم استخراجها من قيمة ميزانية العام المالي السابق بالمُخالفة، أهمل في الإشراف على أعمال العاملين بفرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالوادي الجديد مما ترتب عليه تحايلهم على الإجراءات المالية بشراء عدد عشرة كراسي جديدة بدلًا من تجديد الكراسي القديمة وشراء عدد خمس مراوح سقف بالمُخالفة للإجراءات المالية.



كما نسبت للمحال الثانى، قام بتنفيذ عدد 9 قوافل إعلامية خلال عام 20122013 حال أن المُخطط المُعتمد للفرع هو عدد 7 قوافل فقط، واحتفظ بمبلغ 5 آلاف جنيه قيمة عدد خمس قوافل إعلامية وصرف كامل بند تعزيز القوافل حال عدم تنفيذها فعليًا، قام بشراء مُستلزمات تجديد الكراسي وقماش ستائر الحوائط وشراء مراوح وكراسي جديدة من وفورات شراء الستائر، وساهم باقي المحالين في ارتكاب المخالفات كلًا علي حسب وظيفته، ميعادا النحال التاسع والذي برأته المحكمة.



وبرأت المحكمة المُحال التاسع من تهم حال قيامه أثناء عضويته بلجنة شراء أصناف بموجب استمارة شراء بعض الأصناف الكهربائية من بند صيانة أثاث، حال وجوب شرائها من بند أدوات كهربائية أو مواد ومهمات.



أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في اتهام ٩ مسئولين سابقين عن فرع محو الأمية بمحافظة الوادي الجديد لارتكاب مخالفات عام ٢٠١٢، تمثلت في صرف اعتمادات مالية لعدد ١٤ قافلة إعلامية بالزيادة وبالمخالفة، وإهمال إشراف علي العاملين بفرع محمو الأمية مما ترتب عليه شراء ١٠ كراسي وستائر جديدة و٥مراوح سقف بدلًا من تجديد القديم.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.وتضمن الحكم تغريم ج.ا مُدير فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالوادي الجديد سابقًا بغرامة تعادل ٣ أضعاف أجره الأساسي، كما غرمت و.م وكيل المديرية المالية ومدير حسابات بديوان عام محافظة الواد الجديد سابقًا بغرامة تعادل ١٥ عشرًا يومًا من الأجر الوظيفي.