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الشهيد الـ (411): "الأطباء" تنعي أخصائي جراحة الِعظام بمستشفى شبرا العام

الخميس 25/مارس/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور احمد محمد عبدالله خليفة، أخصائي جراحة الِعظام بمستشفى شبرا العام، والذى توفى إثر الإصابة بكوڤيد 19.

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة ان الشهيد الدكتور احمد محمد عبدالله خليفة، الطبيب رقم الــ(411)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.


وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.


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