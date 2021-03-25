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برشلونة يدرس التعاقد مع مهاجم من الدوري الألماني
الخميس 25/مارس/2021 - 04:59 م
الفجر الرياضي
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أشارت تقارير صحفية ألمانية، عن فتح برشلونة، خطوط تواصل مع أحد نجوم الدوري الألماني ، للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل.
وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية، في تقريرها إن هناك اهتمام من البارسا بأندريه سيلفا، مهاجم آينتراخت فرانكفورت.
ويقدم لاعب إشبيلية وميلان السابق، مستوى مميز للغاية مع الفريق الألماني، حيث سجل 21 هدفًا خلال 24 مباراة.
ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تقرير يفيد بإن الصفقة تبدو مُعقدة للغاية بسبب سعر المهاجم الذي يصل لحوالي 40 مليون يورو.
ويرغب المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، في التعاقد مع ممفيس ديباي مهاجم ليون، والذي يمكنه أن يصل في الصيف مجانًا، بعدما رفض تجديد تعاقده مع ناديه الفرنسي.
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