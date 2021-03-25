قطع المياة غدًا في مدن وقرى نصر النوبة بأسوان لمدة ٢٤ ساعة

ومركز نصر النوبة (مدينة كلابشة - قروي دهميت - قروي قورته - مدينة نصر النوبة - قروي المالكى - أجزاء من قروي عنيبة - قروي خريت).



وذلك إعتبارًا من الساعة السادسة من صباح يوم السبت وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى الأحد لذا تهيب محافظة أسوان بالسادة المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.

نظرًا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بإستكمال أعمال الصيانة بخط المياه الناقل من محطة مياه فطيرة لرافع مياه وادي العرب قطر 700 مللى وهو ما سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن المناطق الآتية:مركز كوم أمبو (أجزاء من قروي المنشية – أجزاء من قروي الكاجوج -الكمبيل)،