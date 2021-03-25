أحمد حاتم بطل القصة الجديدة من حلوة الدنيا سكر





يشارك النجم أحمد حاتم في بطولة لو كنت يوم أنساك، وهي القصة الجديدة، والمقرر عرضها الأسبوع القادم، من مسلسل حلوة الدنيا سكر الذي تقوم ببطولته هنا الزاهد، ويُعرض على قناة DMC من السبت إلى الأربعاء، الساعة 8:00 مساءً، بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch It، والقصة من إخراج خالد الحلفاوي وتأليف هند عبد الله.









حلوة الدنيا سكر دراما تدور في إطار التشويق والإثارة، من خلال مجموعة مختلفة من القصص الاجتماعية، التي تتناول في كل خمس حلقات قصة جديدة، عن كيف تغير الصدفة حياتنا، وكيف يلعب الحب دوراً قوياً فيها.

ومن أحدث أعمال حاتم المنتظر عرضها، فيلمي قمر 14 للمخرج هادي الباجوري، وتأليف محمود زهران، وهو بطولة جماعية تضم عدد كبير من النجوم، وعروستي الذي تشاركه بطولته جميلة عوض، ومن إخراج محمد بكير، وتأليف مصطفى البربري، والفيلم الحربي السرب، من إخراج أحمد نادر جلال وتأليف عمر عبد الحليم.













كما يشارك أحمد حاتم في الجزء الثاني من مسلسل ليه لأ؟!، مع النجمة منة شلبي، من إخراج مريم أبو عوف وتأليف مريم نعوم، ومسلسل شقة 6.. العين الثالثة مع روبي، ومن إخراج محمود كامل، وتأليف كل من رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، ونبيل شعيب، وفيلم عاشق مع أسماء أبو اليزيد والمخرج عمرو صلاح، ومن تأليف محمود زهران.



