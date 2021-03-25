تعرف على مراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا بمحافظة القاهرة (انفوجراف)

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان عن زيادة عدد مراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا إلى 138 مركزًا ووحدة صحية ومستشفى على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار التوسع في مراكز تلقي اللقاحات للتسهيل على الفئات المستحقة من المواطنين، ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.





ومن ضمن الـ138 مركز ووحدة ومستشفى على مستوى الجمهورية، تم تخصيص 33 مركزًا بـمحافظة القاهرة، وهم:





1- مركز طبي النزهة

2- مركز طبي القطامية

3- مركز المؤتمرات الإنجيلي - التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي بشبرا

4- مستشفى هيلوبليس

5- مستشفى المطرية التعليمي

6- مستشفى الزيتون التخصصي

7- مركز طبي الدلتا

8- مركز طبي النهضة القديم

9- مركز طبي الأندلس

10- مركز صحة الأسرة

11- عيادة المطرية الشاملة

12- مركز طبي سراي القبة

13- مركز طبي الخليج المصري

14- مكتب صحة بيروت

15- مركز طبي السادس

16- مركز طبي الحي السابع

17- مركز طبي المحكمة

18- مركز طبي التجمع الثالث

19- مركز طبي الحي الأول

20- مركز طبي الـ 100 متر

21- مركز رعاية طفل العباسية

22- مركز طبي الدراسة

23- مركز طبي عابدين

24- مركز صحة الأسمرات 3

25- مركز طبي المقسي

26- مركز طبي التونسي الحضري الجديد

27- رعاية طفل مصر القديمة

28- مركز طبي عين الصيرة

29- مركز طبي صقر قريش

30- مركز طبي الخبيري

31- مركز طبي طرة

32- مركز طبي مجاورة 5