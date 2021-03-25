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محمود الخطيب يوجه رسالة خاصة إلى رئيس الاتحاد السكندري

الخميس 25/مارس/2021 - 05:02 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعرب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن سعادته بزيارة زعيم الثغر نادي الاتحاد السكندري، اليوم، بدعوة من محمد مصيلحي رئيس النادي، وفي حضور أعضاء مجلس الإدارة وقدامى نجوم كرة القدم بالاتحاد.

وقال الخطيب إن محمد مصيلحي شخص يعشق نادي الاتحاد، وسبق أن تولى رئاسة النادي في أكثر من مناسبة، ولديه أحلام كبيرة لخدمة هذا الصرح الرياضي الكبير، صاحب التاريخ والشعبية، ويحتاج إلى معاونة من مجلس الإدارة والأعضاء والجماهير لتحقيق هذه الأحلام وتحويلها إلى واقع، مشيدًا بالطفرة الإنشائية التي يشهدها الاتحاد.

ووجه الخطيب الشكر إلى نادي الاتحاد على الدعوة الكريمة، مشيرًا إلى أنه ينتظر زيارة مجلس إدارة الاتحاد إلى النادي الأهلي في أقرب فرصة.

وأكد رئيس الأهلي أن الروح الرياضية هي العنوان الأبرز لمختلف المنافسات الرياضية، التي تعمل على تقريب الشباب، ولا يجب أبدًا أن تتحول المنافسة إلى تناحر وتصرفات غير مسئولة تشق وحدة الصف الوطني.

وأضاف: «يجب أن نهتم بتعظيم دور الرياضة التي تخاطب شرائح كثيرة ومختلفة في المجتمع، وأن يكون الوسط الرياضي نموذجًا يحتذى وصورة مشرقة لمصرنا الغالية».

وقال محمود الخطيب: «يجب أن ندعم الدولة بكل ما أوتينا من قوة من خلال قيام كل فرد وهيئة رياضية بدورها وتحمل المسئولية تجاه بلدنا والقيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لا يدخر جهدًا لوضع مصر في المكانة التي تليق بها في مختلف المجالات».

وأكد رئيس الأهلي أن الاتحاد السكندري من الأندية القريبة إلى قلبه، وكان يحرص على الذهاب إلى الشاطبي من حبه الكبير لزعيم الثغر.

وجاءت زيارة محمود الخطيب لنادي الاتحاد السكندري في ضوء العلاقات المميزة التي تجمع الناديين، بالإضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر؛ للنهوض بالرياضة المصرية في كافة الألعاب، وحرصًا على التواصل الدائم مع جميع الأندية الرياضية، والتعاون من أجل خدمة الوطن.

وكان محمود الخطيب قد قام بزيارة نادي سموحة أمس الأربعاء، قبل زيارة نادي الاتحاد السكندري عصر اليوم، في إطار توطيد العلاقات مع الأندية ومناقشة العديد من القضايا الرياضية.

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